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Yaramazlara biraz batar!

Van’da 4 büyüklüğünde deprem

Van’da saat 07:07’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çaldıran ilçesi olan sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.


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Ekonomist Ağaoğlu: Çift kur durumuna gelindi

Ekonomist Ali Ağaoğlu, Merkez Bankası’nın belirlediği politika faizi ile piyasa faizi arasındaki makasın açılmasından sonra kur cephesinde de çoklu fiyatın ortaya çıktığını söyledi.