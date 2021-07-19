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Van Valiliği: 1456 mülteci yakalandı; altı organizatör tutuklandı

Van Valiliği, şehrin sınır hattında 1456 kişinin mültecinin girişinin engellendiğini; altı organizatörün tutuklandığını bildirdi.

Fotoğraf: van.gov.tr/

Valiliğin açıklamasında ‘bugün bazı yazılı ve görsel basın organları ile sosyal medya platformlarında çok sayıda düzensiz göçmenin boş arazide toplu şekilde yürüdüğü fotoğraf ve videolar kullanılarak haberlerin yapıldığı’ ifadeleri yer aldı.


Görüntülerin 10 Temmuz’da İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi’nin Erek Dağı istikametindeki açık arazide çekildiği kaydedilen açıklamada, gerçekleşen olayın ‘bölgede ‘şok ev’ olarak tanımlanan ve göçmen kaçakçılarının göçmenleri saklamakta kullandığı evlere yönelik operasyonlar sonucunda ortaya çıktığının tespit edildiği’ ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bunları organize eden 11 kişi gözaltına alınmış ve altısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Buna ek olarak göçmenlerin saklandıkları 11 baraka tarzı yapı yıkılarak kullanılmaz hale getirilmiştir. İlimizde düzensiz göç ile mücadele faaliyetleri kararlılıkla yürütülmekte olup, bu konuda görevli askeri sınır birliklerimiz ile İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen jandarma ve polis güçlerimiz 24 saat esasına göre görev yapmakta, teknolojik imkanlardan ve özellikle insansız hava araçlarımızdan azami ölçüde faydalanmaktadır.

Düzensiz göçü engellemeye yönelik faaliyetler neticesinde 2021 yılında Türkiye-İran sınırının ilimiz sınırlarında kalan hudut hattından 34 bin 308 kişinin ülkemize yasadışı yollarla girişi engellenmiştir. Yine güvenlik kuvvetlerimizce 2021 yılı içinde 27 bin 230 göçmen yakalanmış olup ayrıca aynı yıl içerisinde 716 organizatör yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır.”

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