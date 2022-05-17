Valilik: İstanbul’da son bir haftada gözaltına alınan 17 bin 116 düzensiz göçmen sınırdışı edilecek

İstanbul Valiliği, kentte son bir haftada 17 bin 116 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını duyurdu.

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Valiliğin açıklamasında gözaltına alınan göçmenlerin sınırdışı edileceği yazıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilen ve sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 377 düzensiz göçmen, dün gece saatlerinde ülkelerine geri gönderildi. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları kapsamında işlemleri tamamlanan 183 düzensiz göçmenin İstanbul Havalimanı’ndan bu gece ülkelerine geri gönderilmesi planlanmıştır.”