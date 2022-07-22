Vakıf üniversiteleri de zorda: ‘Gidere göre zam yapılsa öğrenci kalmaz’

Üniversite tercihleri sürerken, İstanbul Aydın Üniversitesi kurucusu Mustafa Aydın, bir yıl öncesine göre katlarca artan maliyetlere göre zam yapamadıklarını belirtti. Aydın’a göre giderlerle orantılı zam yapılsa vakıf üniversitelerinde öğrenci kalmaz.

Fotoğraf: AA

Yaklaşık 3,5 milyon öğrencinin girdiği YKS sınavı geride kaldı. Şimdi tercih zamanı. Sınav sonuçları Türkiye’deki eğitim sistemine yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Gündeme gelen başka bir konuysa özel ve vakıf üniversiteleri oldu. Özel üniversitelerde ücretler, 300 bin liraya kadar çıkıyor. Üstelik barınma, servis ve yemek buna dahil değil. Uzmanlar, bu ücretler karşısında talebin devlet üniversitesine kayacağını düşünüyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin kurucusu Mustafa Aydın, pandemi sonrasındaki yüksek enflasyonun üretim ve perakende kadar eğitim sektöründe de hesapları karıştırdığını söylüyor.

Dünya’dan Yasemin Salih’e “Bugün SGK’sını ödeyemeyen üniversiteler var” diyen Aydın, personel giderlerindeki artışa dikkat çekerek, bir yıl önce vakıf üniversitelerine getirilen ücret skalası uygulamasının sisteme zarar verdiğini söyledi.

Gündemdeki bir başka gider kalemi de enerji. Elektrik faturalarının hem vakıf üniversitelerinin hem de kolejlerin ciddi ekonomik sıkıntıya girmesine neden olduğunu belirten Aydın, bir yıl öncesine göre elektriğe üç kat fazla para ödediklerini söyledi: “Şimdi ben de öğrenci ücretlerine üç katı zam yapabilir miyim? Personel giderlerimi, enerji giderlerimi artan oranda eğitim ücretlerine yansıtabilir miyim? Öğrenci bulamayız. Bugün Türkiye’deki 680 bin öğrencinin en fazla 15-20 bini bu oranda bir artışı karşılayabilir. Geri kalan yüzbinlerce öğrenci ne yapacak?”

Aydın, maliyetler paralelinde ücret artıramadıklarını belirtti. Aydın’a göre bu artış ortalama yüzde 30. Bunun üzerinde olacak zammı öğrencilerin büyük bölümünün karşılayamayacağını belirten Aydın, “Yüzde 30’luk artış da vakıf üniversitelerinin ayakta kalması için yeterli değil” dedi.