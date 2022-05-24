Vaka sayısı ‘üçüncü gün’de 1000’in altına düşmedi!

Türkiye’de son 24 saatte 1.304 vaka kaydedilirken, altı kişi hayatını kaybetti.

Resmi verilere göre bugün 136 bin 332 test yapılırken, iyileşenlerin sayısı 1.184 oldu.

Vaka sayısı uzun bir sürenin ardından ilk kez 22 Mayıs’ta 1000’in altına düşmüştü. Vaka sayısı dün de 1000’in altındaydı.

Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu ise geçen ay kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mayıs’taki açıklamasında, üç gün üst üste vaka sayısının 1000’in altına düşmesi durumunda toplu taşıma ve hastanelerde maske zorunluluğunun kalkacağını söylemişti.