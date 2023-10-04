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Yaramazlara biraz batar!

Uzun namlulu silah ihbarı polisi harekete geçirdi: Boncuklu tüfek çıktı

İstanbul Avcılar’da, uzun namlulu silah taşıdığı yönünde ihbarda bulunulan motosikletlide, boncuk atar tüfek olduğu tespit edildi.

Fotoğraf: İstanbul Emniyet Müdürlüğü

AA’nın haberine gör Tahtakale Mahallesi İstanbul yolunda, öğle saatlerinde seyir halinde olan 59 ADP 609 plakalı motosikletteki iki kişiden birinin sırtında uzun namlulu silah taşıdığı ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti.


Ekipler, A.O. ve F.T. adlı kişileri, bindikleri motosikletle birlikte kısa sürede yakaladı.

Yapılan incelemede, motosikletin trafikten men edildiği, sırtta taşınan uzun namlulu silahınsa boncuk atar tüfek olduğu belirlendi.

Şüpheliler hakkında idari yaptırım tutanağı tutuldu.

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