Uzmanlardan ‘hasta hasta’ egzersize gidenlere: Önce ‘boyun kontrolü’ yapın

Grip kol geziyor, hastalıklar hayatın rutin akışını bozuyor, egzersiz planları da bundan payını alıyor. Uzmanlar ‘hastalığın ne kadarı egzersize engel’ sorusunu yanıtlıyor.

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Yataktan kalkamayacak kadar hastaysanız muhtemelen ‘egzersiz yapıp yapmama’ konusunda da tereddüt yaşamıyorsunuzdur.

Pek iyi değilsiniz ama yine de biraz hareket edebilecek gibiyseniz, aklınıza doğal olarak şu soru takılıyor: ‘Egzersiz hastalığı daha da artırır mı?’

New York Times’ta yayımlanan haber, hafif semptomların kısa süreli ve düşük yoğunluklu bir egzersize engel olmayacağını söylüyor. Yine de dikkate edilmesi gereken bazı noktalar var.

Uzmanların ilk önerisi, ‘boyun kontrolü’ yapmanız. Semptomlar boynunuzdan yukarıdaysa büyük ihtimalle egzersiz yapmanızda sakınca yok. ABD’li kinesiyoloji profesörü Thomas Weidner, “Burun tıkanıklığı, burun akıntısı ya da hafif baş ağrısı, egzersize engel olmaz” diyor.

Weidner, 1990’larda 50 genç yetişkinle bir araştırma yürüttü. Hepsi de soğuk algınlığına yakalanan 50 kişiyi rastgele iki gruba ayırdı, bir gruba gün aşırı 40 dakika orta düzeyde egzersiz yaptırdı. Diğer grup ise hiç egzersiz yapmadı. Sonuçta hastalığın şiddetinde ya da iyileşme süresinde hiç fark bulunmadı.

Belirtileri iyi gözlemleyin

Ancak, öksürük, göğüste ağrı, mide bulantısı, ishal, ateş, kas ağrısı gibi belirtiler, egzersize ara vermeyi gerektiren bir hastalığınız olduğunu gösteriyor olabilir.

Belirtilerin değişip değişmediğine de bakmak, burun akıntısı olarak başlayan rahatsızlığın bronşit veya grip gibi daha ciddi bir duruma dönüşebileceğini unutmamak gerekiyor. Böyle zamanlarda egzersize yine ara verilmesi tavsiye ediliyor.

Virüs terle atılmaz

Biyoloji profesörü David Nieman’ın uyarısı da, ‘terleyerek‘ iyileşmeye çalışanlara. Nieman, “Virüsün terle atılabileceğine dair bir efsane var ama bu doğru değil. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ağır egzersiz semptomlarınızı daha da şiddetlendirebilir, sağlığınızı riskli hale getirebilir” diyor.

Dönüşünüz muhteşem olmasa da olur!

Nieman, ‘Durumunuz kötüleşirse en iyisi belirtiler kaybolana kadar dinlenmek gerektiğini’ söylüyor ve dönüş konusunda da uyarıyor: “Rutine yavaş yava dönün. Çok hızlı ve sert bir şekilde başlarsanız hastalığınız nüksetme ihtimali az değil. Hatta, küçük bir oran bile olsa bazı insanlarda ciddi ve kalıcı sağlık sorunları gelişebilir.”