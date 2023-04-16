Uzmanlar, bakanın ‘gıda denetimi’ iddiasını reddediyor

AYŞEGÜL KASAP

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ‘gıdaların her aşamada denetlendiğini’ söylese de uzmanlara göre veriler bunun aksini gösteriyor.

Diken’e konuşan Gıda Mühendisleri Odası İzmir şube başkanı Uğur Toprak “Denetlenen firma ve denetim sayılarını göz önüne alırsak işletmelerin yılda ortalama iki kere bile denetlenmediği görülüyor” dedi. Üstelik taklit ve tağşiş listeleri bir yılı aşkın süredir yayımlanmıyor.

Fotoğraf: AA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Twitter’dan ‘İddialar ve Gerçekler’ başlıklı bir görsel paylaştı. Görselde ‘İddia: Gıda denetimi önemsenmiyor. Gerçek: Gıdalar tarladan sofraya her aşamada denetleniyor’ yazıyor. Denetçi sayısının beş, denetim sayısınınsa 34 kat arttığı belirtiliyor.

Gıda kontrol görevli sayısı net değil

Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 faaliyet raporu verilerine göre bakanlıkta görevli gıda kontrolörü sayısı yaklaşık 7 bin 500. Mevcut kadroyla ülke genelinde 1 milyon 329 bin 824 denetim düzenlendi. 18 bin 413 işletmeye idari para cezası kesildi ve sadece 243’ü için savcılığa suç duyusunda bulunuldu.

Türkiye’de 31 Aralık 2022 itibariyle toplam 708 bin 702 gıda işletmesi var. Bu işletmelerin 13 bin 388’i onay (hayvansal gıdalar için gereken yükümlülük), 704 bin 588’i kayıt kapsamında. Kayıtlı işletmelerin 82 bin 575’i üretim yeri, 347 bin 426’sı satış yeri, 278 bin 701’i toplu tüketim yeri.

Ancak tüm bu veriler yeterli ve net değil.

‘Gıda güvenliği iki denetimle sağlanamaz‘

TMMOB İzmir Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Toprak, gıda güvenliği için bu denetimlerin yetersiz olduğunu söyledi:

*Sayın bakanın verilerine göre tüm gıda kontrol görevlisi arkadaşlarımızın denetime çıktığını varsaysak bile 2002’de ekip başına 53 denetim, 2022’de ekip başına 360 denetim düştüğü görülüyor.

*Bu görselle sayın bakan başta gıda mühendisleri olmak üzere gıda kontrol görevlisi sayısının az olduğu, yapılan denetimlerin etkin olmadığı, gıda kontrol görevlisi arkadaşlarımızın iş yükünün çok olduğu görüşümüzü desteklemiş oluyor.

*Denetlenen firma ve denetim sayılarını göz önüne alırsak işletmelerin yılda ortalama iki kere bile denetlenmediği görülüyor. Yılda üç ya da dört kez denetlenmesi gereken işletmeler de var.

*Taklit ve tağşiş listelerinin bir yılı aşkın süredir yayınlanmadığını göz önünde bulundurursak rahatça söyleyebiliriz ki halk sağlığı ve gıda güvenliği yılda ortalama iki denetimle sağlanamaz.

‘Kabul edilemez’

Etkin denetim için bakanlık bünyesindeki gıda mühendisi istihdamının artırılması gerekiyor.

Toprak şöyle devam etti: “Son açıklanan 14 kişilik istihdam kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Ayrıca, 30 beygir gücünün altındaki veya 10’dan az çalışanı olan işletmeler için, ki bu sayı toplam işletme sayısının yaklaşık 70’i, odamızın bakanlık yetkilileri ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’yla değişik zamanlarda görüşüp paylaştığı ‘yetkilendirilmiş gıda danışmanlığı sistemi projesi’ acil olarak hayata geçirilmeli.”