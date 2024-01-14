Uzayda ‘teorilere meydan okuyan’ devasa bir yapı keşfedildi

Britanya’daki Central Lancashire Üniversitesi’nden (UCLan) bilim insanları, uzayda kozmolojiyle ilgili bazı temel varsayımlara ‘meydan okuyan’ halka şeklinde devasa yapı keşfetti.

Büyük Halka (mavi) ve Dev Yay’ın (kırmızı) gökyüzündeki konumlarını vurgulayan bir sanatçı çalışması.



UCLan’dan yapılan açıklamada, bilim insanlarının ‘Büyük Halka’ adını verdiği bu yapının dünyadan yaklaşık 9,2 milyar ışık yılı uzakta bulunduğu, çapının 1,3 milyar ışık yılı, çevresinin de yaklaşık 4 milyar ışık yılı olduğu kaydedildi.

Ay’ın 15 katı büyüklüğünde

Galaksilerden ve galaksi kümelerinden oluşan bu yapı, Dünya’dan gökyüzüne bakıldığında Ay’ın kabaca 15 katı büyüklüğünde görünüyor.

Bilim insanları halkanın büyüklüğünün evreni anlamamızı zorlaştırdığını söylüyor.

Büyük Halka, çıplak gözle görülemeyecek kadar uzakta ve onu oluşturan tüm galaksileri tanımlamak çok fazla zaman ve bilişim gücü gerektirdi.

Daha önce uzayda dev yay şeklinde başka bir yapı daha keşfeden UCLan’da doktora öğrencisi Alexia Lopez, “Bu yapıya ilişkin veriler, o kadar uzakta ki bize ulaşması bile çok uzun zaman almış yani evrenin şimdikinden yaklaşık 1,8 kat daha küçük olduğu bir zamandan geliyor” diyor.

Lopez, kozmologların teorik olarak yapıların mevcut boyutlarının sınırını 1,2 milyar ışık yılı hesapladığına dikkati çekerek, bu iki yapının da bu teoriye ters düştüğünü, bu nedenle evren hakkındaki bazı temel varsayımlara ‘meydan okuduğunu’ belirtiyor.

Mevcut teorilere göre böylesi yapıların mümkün olacağını hiç düşünmediklerini kaydeden Lopez, iki defa teorilere ters düşen yapının keşfedilmesinin olağanüstü olduğunu vurguladı.

Lopez, 2021’de de uzayda yaklaşık 3,3 milyar ışık yılı alanı kaplayan ‘Dev Yay’ adındaki, teorilere ters düşen başka bir yapıyı keşfetmişti.