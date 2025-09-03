Uzayda saldırıya uğradığını söyledi: Yaşlı kadın sahte astronota 1 milyon yen gönderdi

Japonya’da yaşlı bir kadın, kendisini astronot olarak tanıtıp ‘uzay gemisine saldırıldığını’ söyleyen bir adam tarafından 1 milyon yen (yaklaşık 276 bin lira) dolandırıldı.

Sky News’in haberine göre Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido Adası’nda yaşayan 80 yaşındaki kadın, dolandırıcıyla temmuzda sosyal medyadan tanıştı.

Dolandırıcı, kadına astronot olduğunu söyledi ve çevrimiçi sohbetleri sürdü. Daha sonra adam kadına ‘bir uzay gemisinin saldırısına uğradığını’ ve ‘oksijen almak için nakit paraya ihtiyaç duyduğunu’ yazdı.

Yalnız yaşayan kadın, adama yaklaşık 1 milyon yen gönderdi.

Hokkaido Polisi, bunun bir ‘aşk dolandırıcılığı’ olduğunu, kadının adama romantik hisler beslediğini söyledi.

Polis yerel halkı çevrimiçi tanışılan ve para isteyen kişilere karşı uyardı.