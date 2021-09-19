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Yaramazlara biraz batar!

Uyuşturucu kaçakçısına suçüstü: Solunum cihazından 65 kilo eroin çıktı

İstanbul’da eroin satma hazırlığı yapan S.B, jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakaladı. S.B’nin aracında yapılan aramada bagaj bölümünde bulunan iki solunum cihazının içinden 65 kilo eroin çıktı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar sonucu şehirlerarası otobüsle İstanbul’a gelen bir yolcunun beraberinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı. 


Araştırma ve fiziki takip neticesinde İstanbul’a gelen uyuşturucu maddenin, park halinde bulunan bir araca, ardından da araçla başka bir noktaya naklinin yapılacağı tespit edildi. Söz konusu aracı yakın takibe alan jandarma ekipleri, şüpheli bir şahsın aracın bagajına solunum cihazlarını koyması üzerine harekete geçti.

Narkotik köpeği Bingo bagajdaki solunum cihazlarına tepki verdi. Bunun üzerine solunum cihazını açan ekipler, onlarca paket eroin buldu.

S.B. ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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