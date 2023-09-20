Uyuşturucu baskınında evden açılan ateşte bir jandarma hayatını kaybetti

Osmaniye’de uyuşturucu baskını düzenlenen evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu bir jandarma personeli hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak’taki bir apartman dairesinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese baskın düzenledi.

Arama yapmak için daireye giren ekiplere evdeki şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

Ağır yaralanan iki jandarma personeli ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı jandarmalardan biri doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti, diğerinin tedavisi sürüyor.

Ayrıca şüpheli gözaltına alındı.