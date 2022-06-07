Usulsüz iş yapmak isteyen bir kişi CHP’li Edremit belediye başkanına makamında saldırdı

Usulsüz iş yapmak isteyen bir kişi Balıkesir’in Edremit ilçesi CHP’li Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’a makamında saldırdı.

Fotoğraf: AA

Olayda burnu kırılan Arslan, Edremit Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polise giderek ifade veren Arslan’ın şikayeti üzerine kafa atarak burnunu kırdığı belirtilen zanlı Mecit T. gözaltına alındı.

AA’nın aktardığına göre şüpheli, mülkiyeti belediyeye ait bir iş yerini kiraladı, buranın tadilatında belediyenin araçlarını kullanmak istemesine izin verilmemesi nedeniyle de başkana saldırdı.

Belediye başkanı Arslan, gazetecilere, şüpheliyi önceden tanımadığını, dolayısıyla aralarında herhangi bir husumetin bulunmadığını söyledi.

Gerekli yasal işlemleri başlattıklarını belirten Arslan, şöyle konuştu: “Bu saldırı Hasan Arslan’ın şahsına değil, Edremit halkına makamda yapılmış bir saldırıdır. Burnuma bir kafa darbesi aldım, az da olsa kırık da var. Yarın bir operasyon da geçireceğim. Bu şahıs kiralık bir yeri birinden devralıyor. Orada düzenleme yapmak istemiş. Orada bizim araçları kullanmak istemiş, biz de bunu tespit eder etmez araçları geri çektik. Sonradan öğrendik ki herhangi bir ücret de yatırmamış. Araçları geri çektik, kaç saat çalıştılarsa bunları da şahsın adına tahakkuk edip hesabına geçirdik. Konu bundan ibaret.”

‘Ciddi bir zafiyet var’

Selman Hasan Arslan, belediye meclisinin haziran olağan toplantısının açılışındaki açıklamasındaysa olayla ilgili fen işleri müdürü, park ve bahçeler müdürüyle güvenlik amiri hakkında idari soruşturma başlattıklarını söyledi.

Soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğünü anlatan Arslan, şunları dedi: “Arkadaşlarımızı, soruşturmanın selameti açısından açığa aldık. Bu arkadaşımız neden elini kolunu sallayarak buraya giriyor, kapıdan kim izin veriyor? Buna bizim muhatap olmamamız lazım. Bu kapıdaki güvenlik olsaydı, bunları almasaydı, başarsaydı biz bu durumla muhatap olmazdık. Orada da ciddi bir zafiyet var. O açıdan zafiyet kimin varsa, kapıdaki görevlinin mi, amirin mi, park ve bahçeler mi ya da fen işlerinin mi, onlarla ilgili ciddi her türlü bilgiyi, belgeyi arıyoruz. Soruşturma neticesinde suçu olan varsa gerekli cezaya çarptırılır. Tabii idari, bizim yapacağımız cezalar. Adli bir ceza olacaksa bilemiyorum, o bizim dışımızda olan bir olay.”