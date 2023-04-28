Ussal Şahbaz: 300 milyar dolar nasıl gelir?

Dünya Bankası’na göre 2008’den beri dünyada “değer zincirlerine katılım” aşağı yukarı sabit kalmış. Yani eski model yabancı sermaye politikası doyuma ulaşmış. Tam tersine bugün özellikle gelişmiş ülkeler artık yabancı yatırım konusunda kısıtlamaları artırıyor. UNCTAD’a göre, dünyada yabancı yatırım önündeki kısıtlayıcı düzenlemelerin kısıtlayıcı olmayan düzenlemelere oranı %40 seviyesine ulaşarak geçen sene rekor kırmış. Bunların çoğu ulusal güvenlik kaygısı ile teknoloji ya da altyapı üzerine konan kısıtlar.

Demek ki, artık dış politika ile hem teknoloji hem de yabancı yatırım politikası iç içe geçmiş durumda. Batılılar diyor ki, kaşı gözü fazla oynayan ülkelere şirketlerimizin yatırım yapması konusunda temkinli davranacağız. Ancak güvenilir bir müttefik olduğumuza dair bir hikâye söz konusu olursa, yabancı yatırım çekmek için kurunuzu düşük tutmak, yani ucuz işgücü.

Ussal Şahbaz’ın yazısı