Ürdün’de tanker patlaması: 12 ölü, 260 yaralı

Ürdün’ün Akabe Limanı’nda yükleme sırasında devrilen tankın patlaması sonucu sızan zehirli gazdan ölenlerin sayısının 12’ye yükseldiği, 260 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Ürdün Ulusal Güvenlik ve Kriz Yönetimi Merkezi’nin yazılı açıklamasında, Akabe limanında zehirli gaz içeren bir tankın düşüp patlaması sonucu gaz sızıntısı meydana geldiği yazıldı.

Açıklamada, kazada aralarında Ürdünlü ve yabancıların da bulunduğu 12 kişinin öldüğü, 260 kişinin yaralandığı, 123 kişinin ise hastanelerde tedavi gördüğü ifade edildi.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, Akabe Limanı’nda zehirli gaz yüklü bir tankın devrilme sonucu patladığını duyurmuştu.

Sertavi, patlama sonucu oluşan gaz sızıntısı nedeniyle 10 kişinin öldüğünü, 251 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

Akabe Limanı’ndaki gaz sızıntısı olayının ardından sivil savunma biriminde görevli tehlikeli madde uzmanlarının olay yerini inceledikleri kaydedilen açıklamada, patlamanın ardından bölgenin boşaltıldığı ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı yazılmıştı.

Ürdün resmi ajansı PETRA’da yer alan haberde, olayın yaşandığı bölgenin Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından kapatıldığı, Deniz Kuvvetleri’ne bağlı dalgıçların çok sayıda yaralıyı kurtardığı ve diğer kurtarma ekiplerine yardım ettiği bilgisi paylaşılmıştı.

Yaralıların tahliyesi için bölgeye dört askeri uçağın sevk edildiği kaydedilen haberde, Zerka kentindeki sahra hastanesinin yaralılara müdahale için hazır hale getirildiği belirtilmişti.