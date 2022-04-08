Ünlü Rus kadınlar protesto amacıyla Chanel çantalarını parçalıyor

Rus influencer’lar Chanel’in uyguladığı satış yasağını protesto etmek için binlerce dolarlık çantalarını parçalıyor.

Fotoğraflar: Instagram

Rus model Victoria Bonya 9,3 milyon takipçili Instagram hesabından Chanel çantasını makasla kestiği videosunu paylaştı. Bonya “Eğer Chanel müşterilerine saygı duymuyorsa biz niye Chanel’e saygı duyalım dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ülkedeki mağazalarını geçici olarak kapattığını duyuran markaların arasında Chanel de vardı. Geçen ayın başında Rusya’daki mağazalarını kapattığını duyuran ve internet üzerinden de satışlarını durduran marka yaptırımını bir adım daha ileri götürünce Rusların sabrı taştı!

Fransız lüks markası Chanel, Rusya dışındaki vatandaşların ürünlerini alıp ülkelerinde kullanmasını önlemek için yurt dışındaki satışlarına da kısıtlama getirdi.

Moskova ve bazı müşterileri markayı Rus karşıtı olmakla suçlayıp boykota çağırdı. Chanel’se yalnızca Rusya’ya 300 avronun üstünde ürün satışını yasaklayan AB yaptırımlarına göre hareket ettiğini savundu.

Oyuncu ve sunucu Marina Ermoşkina da 300 bine yakın takipçisiyle bahçe makası kullanarak parçaladığı Chanel çantasının görüntüsünü paylaştı. Paylaşımına “Hiçbir çanta, hiçbir nesne benim anavatanıma olan sevgime değmez” notunu düştü.

600 bine yakın takipçisi olan DJ Katya Guseva’ysa Ermoşkina’nın izinden gittiğini belirterek çantasını parçaladığı videosunu paylaştı. Videonun altına “Her zaman bir Chanel çantam olmasını hayal etmiştim. Geçen yıl oldu. Ama markanın Ruslara karşı politikasını öğrenince, bu durum değişinceye kadar çantaları günlük hayatımdan çıkarmaya karar verdim” diye yazdı.