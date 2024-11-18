UNICEF ile Zehra Güneş arasında işbirliği: Kız çocukları demek, güçlü yarınlar demek

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı’nın milli oyuncusu Zehra Güneş arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Zehra Güneş ve Paolo Marchi. Fotoğraf: AA

İmza töreninde anlaşmadan çok mutlu olduğunu belirten Güneş şöyle konuştu:

“Bu anlaşmanın öneminin farkındayım. Bugün çocukları ve çocuk haklarını koruyan UNICEF’le anlaşma yapıyorum. Bu iş sayesinde çocukların hayatını değiştirmek istiyorum. Çocukların haklarını koruyacağım için mutluyum.

Sizlerin aracılığıyla çocukların daha yaşanabilir bir dünyada olmalarını istiyorum. UNICEF’in yardımıyla her çocuğa dokunabiliriz. Kız çocukları demek, güçlü yarınlar demek.

UNICEF’le birlikte her kız çocuğunun yoluna ışık tutacağız. Bir çocuğun elinden tutmanın anlamını biliyorum.

Erkek ve kız çocuklarının eşit bir ortamda büyümesini istiyoruz. Bunun için de toplumsal farkındalığı oluşturmak istiyoruz. UNICEF, dezavantajlı çocuklara ulaşıp onlara destek olmayı amaçlıyor.

Çocuklarla kısa bir antrenman yapmıştık. Manşeti ve pasın nasıl atıldığını gösterdiğimde kızın duygularını hissettim. Kız, benden bir şey öğrendiğinde çok mutlu oldu. Bu küçük bir şey de olsa biz farkında olamıyoruz. Çocuklarla her zaman zaman geçirmeye çalışıyorum.”

UNICEF Türkiye temsilcisi Paolo Marchi, Güneş’le ziyaretlerde bulunacaklarını belirterek şunları söyledi:

* UNICEF, kırılgan durumda olan çocuklar için çalışmalar yapıyor. Zehra da kamuoyunun ilgisinin çekilmesine yardımcı olacak.

* Çocuklara ilham olmaya çalışacağız. Bu konulara dikkat çekmeye çalışacağız ve Zehra da bize yardımcı olacak.

* Dünyanın birçok yerinde, Sudan ve Filistin’de kriz yaşanıyor. Filistin’de veya savaşın yaşandığı başka bir yerde bu olaylardan en çok etkilenen çocuklar oluyor.

* UNICEF, savaşın başladığı günden bu yana ateşkesin sağlanması için çalışıyor. Gazze’ye de insani destek temin edilebilmesi için orada bir ofisimiz bulunuyor.