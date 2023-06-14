UNICEF: Yerinden edilen çocuk sayısı 43 milyonu aştı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yerinden edilen çocuk sayısının 2022 sonunda 43 milyon 300 bine ulaştığını bildirdi.

Ukrayna’daki savaştan dolayı evini terk eden bir çocuk. (Reuters

UNICEF, dünya genelinde yerinden edilmiş çocuklara ilişkin rapor yayımladı. AA’nın haberine göre raporda, 43 milyon 300 bine milyon çocuğun yüzde 60’ının çatışma ve şiddet sonucu yerinden edildiği, sığınma talep eden çocuk sayısınınsa 17 milyon 500 bine ulaştığı aktarıldı.

Sudan’daki çatışma nedeniyle halihazırda 940 bin çocuğun yerinden edildiği belirtilen raporda, aşırı hava olaylarının da milyonlarca çocuğu yerinden ettiği kaydedildi.

Ukrayna’daki savaşın 2 milyon çocuğu zorla ülkesinden ettiği aktarılan raporda, 1 milyon çocuğun da ülke içinde yerinden edildiği belirtildi.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, “Yerinden edilen çocukların sayısındaki artış, dünya genelindeki çatışma, kriz ve iklim değişimi nedeniyle meydana gelen afetlerle ilintili” dedi.