Yangına müdahale ederken çatıdan düşen itfaiye eri hayatını kaybetti

İstanbul’da yangına müdahale ederken yüksekten düşerek ağır yaralanan itfaiye eri Özcan Gök, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul İtfaiyesinde görevli Özcan Gök, Ümraniye İMES Sanayi Sitesi’ndeki yangına çatıdan müdahale etmeye çalıştığı esnada düşerek ağır yaralanmıştı.
İstanbul İtfaiyesinin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada Gök’ün yaşamını yitirdiği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından, söz konusu paylaşımı alıntılayarak, “Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve İstanbul İtfaiyemize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.