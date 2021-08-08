Ümitcan Uygun’un tehditler savuran ağabeyi adli kontrol şartıyla serbest

Esra Hankulu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan Ümitcan Uygun’un sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan ağabeyi Erol Uygun, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Anadolu Ajansı (AA), Demirören Haber Ajansı (DHA), ve İhlas Haber Ajansı (İHA) Erol Uygun’un tutuklandığı yönünde haber servis etmişti. Ancak daha sonra ”Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun’un ağabeyi tutuklandı başlıklı haberimizde ‘tutuklandı’ ifadesi sehven yer almıştır” denerek haber düzeltilmişti.
‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama’ suçundan gözaltına alınan Erol Uygun, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uygun, iki kadın cinayetinin baş şüphelisi kardeşi Ümitcan Uygun hakkında haber yapanlara tehditler savurmuştu.