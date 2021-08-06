Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi

Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, bir başka kadının daha ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.

Uygun, 25 yaşındaki Esra Hankulu’nun 3 Ağustos’ta Ankara’nın Mamak ilçesindeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, evdeki diğer iki kişiyle gözaltına alınmıştı.


Tanıklar, Ümitcan Uygun’un, Hankulu’nun hayatını kaybettiği akşam onun evinde bulunduğunu anlatmıştı. Uygun, kendisi evden ayrıldığında Hankulu’nun uyanık olduğunu söylemişti.

Soruşturmada gözaltına alınan Uygun, 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Aleyna Çakır adıyla da bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020’de Ankara’nın Keçiören ilçesindeki evinde bornoz kuşağına asılı şekilde ölü bulunmuştu. Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Esen’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Ümitcan Uygun gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Uygun, geçen ocak ayına uyuşturucu suçundan tutuklanmış, 17 Temmuz’da tahliye edilmişti.

Ümitcan Uygun bir kez daha gözaltında

Uyuşturucudan tutuklu Ümitcan Uygun tahliye edildi

Ümitcan Uygun ‘uyuşturucuya özendirmek’ten tutuklandı

Ümitcan Uygun gözaltında: Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları paylaştı

Aleyna Çakır’dan alınan doku ve sperm örneği Ümitcan Uygun’a ait çıktı

SON HABERLER

Yangından sonra sel tehlikesi: Toprak katılaştı, suyu emmekte zorlanacak

28 Temmuz’da başlayan yangınlar Bodrum, Muğla ve Manavgat’ta devam ediyor. Son bir hafta içinde ülke genelinde uydudan yapılan tespitlere göre yaklaşık 54 bin hektar orman kül oldu. Bu durum beraberinde sel riskini de getirdi. Diken’e konuşan İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu sel korkusu için ‘doğru bir korku’ dedi ve alınabilecek önlemleri sıraladı.

Jetteki kokain: ACM Havayolları ve Özkan ailesiyle ilgili neler biliniyor?

Murat Özkan ile görüşmek istediğimizde kendisini asistanı olarak tanıtan kişi soruları kendisine sorabileceğimizi söyledi. Murat Özkan’ın Türkiye’de olup olmadığını sorduğumuzda basın mensuplarına doğrudan açıklama yapılmadığını, Özkan’ın fahri konsolos olmadığını söyledi. Soru sormaya devam ettiğimiz sırada telefonu kapattı.

Manavgat için altı yıl önce uyarmışlar

Altı yıl önce bilim insanları tarafından hazırlanan raporda, Manavgat bölgesinde yerleşim yerleri, yollar ve enerji nakil hatlarının yoğunlaştığı, kızılçam yayılış alanlarının ‘tutuşma’ riski taşıdığı uyarısı yapıldığı ortaya çıktı.