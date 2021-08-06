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Yaramazlara biraz batar!

Ümitcan Uygun’un ağabeyine gözaltı

Ümitcan Uygun’un ağabeyi Erol Uygun, ‘Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama’ suçundan gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Ankara Emniyet Müdürlüğü, konuya dair şu bilgiyi verdi: “Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun’un gözaltına alınması sonrası, ‘@umitcanuygun_’ sosyal medya hesabı üzerinden devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir.”


Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, 25 yaşındaki Esra Hankulu’nun 3 Ağustos’ta Ankara’nın Mamak ilçesindeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınmıştı.

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