Ümit Zileli: Sekiz imar affının mucidi bakın ne dedi?

AKP’li Cumhurbaşkanı önceki gece Kanal D-CNN Türk ortak yayınındaydı…

Karşısında her zamanki gibi Saray’a yakın gazeteciler vardı. İlk soruyu soran Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat afetlerin önlenmesi konusuyla birlikte imar affını da sordu. Cumhurbaşkanı, uzun uzun afetlerle mücadelede nasıl da başarılı olduklarını anlattıktan sonra imar affı ile ilgili olarak da bakın ne dedi:

–Bu işin affı affı olmaz, affedilmez suçlar arasına alacağız…

Okuduğumda ilk önce “yanlış okudum herhalde” dedim, bir daha baktım, hayır gayet doğru okumuş ve anlamıştım. Cümle gözümün önünde “mıh” gibi çakılı duruyordu! Bu kez “Acaba ben gerçekten bu sözleri gayet rahatlıkla telaffuz eden kişiyle aynı ülkede mi yaşıyorum” diye düşündüm mü anımsamıyorum ama hemen arşivime koştum ve buldum doğal olarak…

21 yıllık AKP iktidarında tam 8 kez “imar affı” yasası çıkarılmıştı! Hatta 9’uncusu da Meclis Genel Kurulu’na gelmek için bekliyordu, Televizyonlarda, afişlerde reklamları bile yapılıyordu. Başrolünü de aylardır ortalarda gözükmeyen, Kemal Kılıçdaroğlu’nun farkına varmadığı seccadeye basmasıyla eleştirmek adına ortaya çıkan komedyen Hasan Kaçan vardı! Ben de konuyla ilgili birçok yazı kaleme almıştım!

Ancak büyük deprem 9’uncu yasanın çıkmasını, bırakın çıkmasını buharlaşmasını da beraberinde getirmişti!

Bu durumda ya AKP’li Cumhurbaşkanı herhalde yorgunluktan olsa gerek bu imar aflarını unutmuştu ya da ben yaşadığım ülkeyi karıştırmış, Cibuti’de yaşadığımı unutmuştum…

–Herkes gibi benim de hafıza sorunum olabilir, değil mi ama?

Ümit Zileli’nin yazısı