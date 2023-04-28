Ümit Zileli: Seccade kumpasını fersah fersah geride bırakan bir dil

Türkiye Cumhuriyeti’nin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim bölgesi Şanlıurfa’da katıldığı “Esnafla Buluşma” toplantısında aynen şu cümleyi kurdu:

–14 Mayıs’ın akşamı Türkiye’de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılacak. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak…

Seccade kumpasını bile fersah fersah geride bırakan bir dil, bir yazık söylem. Söyleyen de bu ülkenin adalet bakanı, iyi mi!

Bu satırları okuduğumda takılıp kaldım, tüylerim diken diken oldu, midem bulandı… Bu koca ülkenin adalet bakanı sıfatına sahip, yargının adaletli işlemesinden sorumlu bir muhterem, üç beş oy uğruna bir çırpıda on milyonlarca yurttaşı resmen ötekileştiriyordu!

Aslına bakarsanız bu iktidarın dini duyguları nasıl tepe tepe kullandığını, yönetmesini bir türlü beceremediği güzelim ülkenin insanlarını nasıl ayırdığını, insanları nasıl birbirine düşman ettiğini yüzlerce, binlerce örnekle yaşayarak öğrenmiştik…

Ümit Zileli’nin yazısı