Ümit Zileli: ‘Engizisyon mahkemeleri’ kuranların gıkları çıkmıyor

Bizler, içeri tıkılmasını istedikleri gazeteciler ise en başından itibaren, “Bunların hepsi yalan, hepsi aşağılık bir kumpas” diye haykırıyorduk… Sonuna kadar bu aşağılık oyuna karşı durduk ve haklı çıktık…

-Pekii, ya şimdi??

Şimdi “Engizisyon mahkemeleri” kuranların gıkları çıkmıyor…

Yukarda saydığım ve yer darlığı nedeniyle sayamadığım köşe yazarı kılıklı haysiyet cellatları bugün hiç bir şey olmamış gibi yine utanmazca yazılar çiziktirmeyi sürdürüyorlar… Konuşmayınca, yazmayınca unutulacağını, her seferinde olduğu gibi yine yırtacaklarını sanıyorlar, ama çok yanılıyorlar…

-Bu kez farklı, çok farklı olacak!..

Ümit Zileli’nin yazısı