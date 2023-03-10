Ümit Zileli: Değişimin öncüsü de onlar olacak

Bu üç kadının vahşice katledildiği zaman diliminde yurdu dört bir yanında kadınlar meydanlara inmeye hazırlanıyordu…

–İndiler ancak karşılarında polisi buldular!

“Yasak” dedi polis şefleri; İstanbul’daki kadınlar direndi “Yasal hakkımızdır” diye haykırdı ancak değişen bir şey olmadı, onun yerine bildik, sürekli izlemeye zorlandığımız görüntüler çıktı yine ortaya. Arbede, polis copu, tabii ki biber gazı çıkıverdi sahneye… Ancak o kadınlar barikatları her şeye rağmen aştılar, birçok kadının gözaltına alınması pahasına hem de!

Ankara’daki kadınlar da aynı muameleyle karşılaştı tabi; Sakarya Meydanı’nda buluşan kadınlar “Çadırda, sokakta her yerde kadınlar birlikte” sloganıyla yürümek istediler ancak polis engeliyle karşılaştılar haliyle! Bu kez “İsyanımızı büyüttük, sesimizi çoğalttık” şeklinde haykırdılar.

İzmir’de ise kadınların coşkusu sokağa yansıdı. İzmirli kadınların sloganı “Kadınlar yürüyor, mücadele büyüyor” şeklindeydi… Bildiğim kadarıyla İzmir’de polis büyük bir engel çıkarmadı. Anlamadığım şu: İzmir, Almanya sınırları içinde mi acaba?

Bu, bir başka soruyu da gündeme getiriyor doğal olarak: Türkiye’nin başkenti Ankara ile mega kenti İstanbul nerenin sınırları içinde!

Türkiye’nin her daim yüreğiyle beyniyle her türden haksızlığa, zulme karşı çıkan tüm kadınlarına selam olsun… Değişimin, güneşli günlerin öncüsü de onlar olacak…

Ümit Zileli’nin yazısı