Ümit Zileli: AKP iktidarının en büyük başarısı

AKP iktidarının 20 küsur yıl içinde en büyük başarısı ne oldu biliyor musunuz?..

–Dibine kadar ayrımcılık!..

Koca milleti, öylesine böldüler, o denli parçaladılar, o kadar düşman hale getirdiler ki; konu ideolojik karşıtlığı, dinsel, mezhepsel farklılığı da içinde taşıyan, bir nefret paranoyasına, bir öç alma, yok etme ilkelliğine ulaştı…

Şiddet öylesine kutsandı ki; ne yerin ne zamanın ne insanın hiçbir farkı, hiçbir ayrıcalığı kalmadı…

Sokakta, evde, stadyumda, kahvehanede, pazarda, belediye otobüsünde, camide fark etmiyordu artık..

Komşun, arkadaşın, sevgilin, karın, çocuğun, anan, baban, akraban olması da zerre kadar önem taşımıyordu…

Binlerce yıllık tarih zaten aynı, biteviye döngü üzerinde sürüp gitmiyor muydu?..

–Zalim, iktidarını sürdürebilmek için sevgisizlik, kaba kuvvet, barbarlık şehvetine kapılmış, düşünmeyi unutmuş toplum ister…

Ümit Zileli’nin yazısı