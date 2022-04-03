Ümit Alan: Sosyal medyada kronolojik akış neden daha sağlıklıdır?

Facebook’un yani geniş bağlamda sosyal medyanın ilk yıllarını yaşayanlar hatırlayacaktır. Birkaç nedenle daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlardı. Birincisi ters kronolojik akış vardı. Yani tüm arkadaşlarınızın paylaştıkları yeniden eskiye doğru, paylaşılma sırasıyla çıkardı. İkincisi ödül mekanizması (beğen tuşu vb.) henüz ortada yoktu. Ödül mekanizmalarından sonra işler karıştı. 2009 yılından itibaren Facebook akışı algoritmaların hâkimiyetine geçti. O zamanlar çoğumuz için çok kafa karıştırıcı olduğunu hatırlıyorum zira bazı arkadaşlarımızı hiç görmemeye başlamıştık ve özellikle platform dışına link veren paylaşımlarımız neredeyse hiç görünmemeye başlamıştı. Bu, gazete yazılarına link veren benim gibi yazarlar için daha az okura ulaşmak demekti. Ancak Facebook “bir sayfa açabilir ve yazılarını ücretli olarak öne çıkarabilirsin seçeneğini” sunuyordu. Böylece arkadaş listenizde olmayanların bile akışlarına girebilirdiniz. Yani artık her şey tamamen ‘duygusaldı.’

Ümit Alan’ın yazısı