Ümit Alan: İyice çivisi çıktı bu işin! 

Bugünlerde Türkiye’de futbolu takip eden herkesin üzerinde birleşeceği bir cümle biliyorum: İyice çivisi çıktı bu işin! Haksız da değiller. Sahiden kimsenin hiçbir şeyden memnun olmadığı, herkesin birbirini algı yapmakla suçladığı, yenilenlerin asla hak ederek yenilmediği, yenenlerinse kendilerinden başka herkesçe hak etmeden kazandığının düşünüldüğü bir ortam. Her şey keyif değil, bir sinir harbi olarak yaşanıyor. Kulüpler sosyal medya hesaplarından tribündeki herhangi bir taraftar düzeyinde atışıyor ve taraftarlardan rol çalıyor. Dünyadaki bütün haksızlıklar sadece o kulübün başına gelmiş gibi bir ortam. Ötekinin varlığını değil, sosyal medyanın oluşturduğu yankı odaları yardımıyla sadece kendi tuttuğumuz takımın varlığını anlamlı bulduğumuz bir ortam bu aynı zamanda. Yani üzerinde birleştiğimiz gibi “iyice çivisi çıktı bu işin.” Peki gerçekten çivisi mi çıktı, yoksa elimizde bir çekiç olduğu için her şey “çivi” olarak mı görünüyor?

Ümit Alan’ın yazısı