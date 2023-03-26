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Yaramazlara biraz batar!

Ümit Alan: Gündemden kaçmak mümkün mü?

Gündem adı altında maruz kaldığımız şeyler; değiştirebileceğimiz şeyler mi, yoksa değiştiremeyeceğimiz şeyler mi? Değiştiremeyeceğimiz bir şey için zihin gezinmemizi aksatmanın faydası yok. İkincisi, bir şeyi olduğu anda öğrenmenin bize bir faydası var mı, yarın öğrensem yahut hiç öğrenmesem olur mu? Tüm bunlar üzerine düşünüp bir farkındalık geliştirebilirsek gündemden kaçabilmenin ilk adımını atmış oluruz. Yanlış anlaşılmasın, hep birlikte apolitik olalım demiyorum kesinlikle. Bir gündemi, saniyesi saniyesine öğrenmek yerine, internet öncesi çağda yaptığımız gibi günde bir kere toplu halde alarak da politik kalabiliriz. Sonrası daha basit. Bazen günde bir saat tüm ekranlardan, elektronik aletlerden ve diğer toksik girdilerden uzak bir yürüyüş. Hiçbir şey yapmadan tavana bakarak bir süre düşünmek bile “zihin gezinmesi”ni yerine koyabilir. Size de olmuştur, bazı büyük fikirler aklınıza, sorun üzerine odaklı düşünürken değil, düşünmeye ara verdiğinizde gelir. İşte bu durum, o arada zihin gezinmesine izin verdiğiniz için gerçekleşiyor. Sıcak gündemi saniye saniye takip edip anında yorumlayarak, sorunlarımızı çözemeyeceğimizin farkında olmak gerek. Neyse, şu seçimi bir atlatalım da bakarız.

Ümit Alan’ın yazısı


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