Ümit Alan: Elon Musk’a ne kadar güvenebiliriz?

Twitter gibi, Facebook gibi, Tiktok gibi, Instagram gibi platformlar bütün dünyaya hitap ediyor. Sosyal medya dediğimiz şeyin özünü oluşturuyor. Nasıl eskiden medya kuruluşlarının sahiplik yapısını tartışıyorsak artık sosyal medya platformlarının sahipliğini tartışmalıyız. Daha önce bu köşede birkaç kez yazdığım gibi dünya üzerinde denetleyici ve düzenleyici bir kurumun boşluğu bu tarz satın alım ve satımları daha kritik hale getiriyor. Bu konuyla ilgili ülkelerin bir an önce uluslarüstü bir kurum için bir araya gelmeleri gerekiyor.

Elon Musk, Twitter’ı daha iyi bir yer yapmak için satın aldığını söylüyor ama buna ne kadar güvenebiliriz? Bir başkası daha farklı yatırım yapabilir. Bu şekilde merkezi platformların sahipliğinin bu kadar kişisel olmaması ya da internetin bu şekilde merkezi bir yer haline gelmemesi gerekiyor. Bu önemli bir sorun. Bugün bu olayla birlikte bunu yeniden deneyimliyoruz. Siz interneti böyle noktalarda merkezileştirirseniz ve çılgın bir iş adamı da ele geçirirse sonu ne olacak? İnternetin bu kadar kişilere bağlı olmaması lazım. Bu doğasına da ters zaten. İnternet merkezleri dağıtmak için icat edildi çünkü.

Ümit Alan’ın yazısı