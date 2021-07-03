Uma Thurman, Kill Bill’de giydiği eşofmandan nefret etmiş

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, oyuncu Uma Thurman’ın Kill Bill filmiyle özdeşleşen sarı eşofmandan nefret ettiğini açıkladı.

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Screen Rant’ın haberine göre Thurman o dönem Tarantino’ya, dövüş sanatları ikonu Bruce Lee’den esinlenerek ortaya çıkan kıyafet için pek de olumlu şeyler söylemedi.

Oscar ödüllü yönetmen Tarantino, o anları şöyle anlattı: “Uma sarı eşofmandan nefret ederdi. Muzlu dondurmaya benzediğini düşünürdü. Bruce Lee’nin gerçekte kim olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Sonunda ona Ölüm Oyunu filmini göstermem gerekti. Daha sonra durumu bir şekilde anladı. Kıyafet o zamandan sonra tamamen ikonik bir şey haline geldi. Muhtemelen hatırlamıyordur ama ‘Beni bir palyaço gibi göstermeye çalışıyorsun!‘ diyordu.”

2003 yılında vizyona giren ve büyük ses getiren Kill Bill’de ‘Gelin‘ (Bride) olarak rol alan Thurman bir zamanlar üyesi olduğu ‘Deadly Viper Assasination Squad’dan intikam almaya niyetli bir suikastçıyı canlandırmıştı. Bu rol 51 yaşındaki yıldız isme Altın Küre En İyi Kadın Oyuncu adaylığını da getirdi.