Uluslararası Uzay İstasyonu’na doktor ışınladılar

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), bir doktoru ışınlama (teleport) ve hologramı birleştirerek Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) astronotlarla ‘buluşturdu.’

Fotoğraf: Avrupa Uzay Ajansı

‘Holoport’ teknolojisi sayesinde doktor, üç boyutlu yansıtılarak astronotlarla görüştürüldü.

NASA, geçen yıl ekim ayında, teknolojinin geliştirilmesine destek olan AEXA Aerospace adlı şirketin CEO’su Fernando De La Pena Llaca ve doktor Josef Schmid’i ‘füzeye’ gerek olmadan UUİ’ye ‘yolladıklarını’ açıkladı.

Schmid, “Bu, gezegenin dışına yolculuk etmek için yeni bir yol. Fiziksel olarak bedenimiz orada değil ama varlığımız tamamen orada” dedi.

NASA’nın açıklamasındaysa, bu teknolojiyi Microsoft’un 2016’dan beri kullandığı belirtilerek, ”Ancak bu, uzay gibi aşırı ve uzak bir ortamda ilk kullanım” dendi.

Astronot ve ‘misafirlerinin’ Birbirlerinden kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen ‘UUİ’nin orta yerinde’ sohbet ettikleri, hatta el bile sıkıştıkları belirtildi.