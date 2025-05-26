Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ni günde 1000 kişi arıyor: Zehirlenme şüphesinde ne yapmalı?

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ulusal Zehir Danışma Merkezi’ni (UZEM) günde yaklaşık 1000 kişi arıyor.

Fotoğraf: AA

UZEM’e ‘Alo 114’ numaralı hattan ulaşılıyor. Merkez, zehirli madde kullanan veya maruz kalanlara detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti veriyor.

UZEM hekimi Hamdi Küçük, Türkiye’de bu alanda hizmet veren tek merkez olduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Çağrılar, sağlık çalışanları tarafından karşılanmakta, kişisel bilgileri alınmakta varsa kronik hastalıkları sorulmakta ve hastaların olası zehirlenmeye maruz kaldıkları madde hakkında bilgileri alınmaktadır.”

Doktor, zehirlenme vakalarının yüzde 70’inin insan kaynaklı olduğunu, geriye kalan vakaların da ev, endüstriyel ve tarım kimyasalları, ilaçlar, gıdalar ve hayvan temasına bağlı geliştiğini vurguladı.

Zehirlenme şüphesinde ne yapmalı?

Küçük’e göre zehirlenme şüphesinde hastalara yapılması gerekenler şöyle:

Kusturulmak

Herhangi bir şey yedirip içirmemek

Temas edilen uzuvları bol suyla yıkamak

Solunumsal olarak maruz kalındığında ortamdan hastayı çıkarmak ve ortam havalandırmak

En kısa zamanda sağlık kurumuna başvurmak

Bazı zehirlenmelerin dönemsel ortaya çıkabildiğine işaret eden doktor şöyle devam etti:

“Bu dönemde tarım ilaçlarına bağlı tarımsal kimyasallarla zehirlenmeler, yağmurlu dönemlerden sonra ise mantar zehirlenmeleri daha fazla görülmekte.

Hamdi Küçük. Fotoğraf: AA

Dönemsel değişiyor. Soba yakıldığı ve lodosun olduğu dönemlerde ise soba zehirlenmeleri çok fazla görülüyor.”