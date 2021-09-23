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Yaramazlara biraz batar!

Uludağ’a mevsimin ilk karı düştü

Kış turizminin merkezlerinden Bursa’daki Uludağ’a mevsimin ilk karı düştü.

Uludağ zirvelerinde kar yağışı bu sezon erken görüldü, en düşük hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü.


Alçak kesimlerde ise kar yağışı yerini zaman zaman karla karışık yağmura bıraktı.

Zaman zaman etkili olan yağışın ilerleyen günlerde beklenmediği, hava sıcaklığının artacağının tahmin edildiği belirtildi.

Kar yağışı oteller bölgesinde etkili oldu. Erken kar yağışı işletmecileri sevindirdi.

Kayakseverler tarafından, ‘beyaz cennet’ olarak bilinen Uludağ’da, 6 bin 500 yatak kapasiteli 17 otel bulunuyor.

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