Uludağ’a mevsimin ilk karı düştü

Diyanet’e tahsis edildikten sonra ‘mescit, yurt, sergi salonu ve katlı otopark’ yapımı için yıkılan tarihi Bomonti Bira Fabrikası ile ilgili Mimarlar Odası’nın açtığı davada dosyaya iki bilirkişi raporu girdi. Raporlarda, Diyanet’e tahsis işleminin ve yıkım izninin mevzuata ve kamu yararına uygun olmadığı belirtildi. Yargı sürecinin devam etmesine karşın fabrika geçtiğimiz yıl yıkıldı.