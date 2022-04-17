Ülke genelinde ‘kumar, tombala’ uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın koordinesinde düzenlenen ‘kumar, tombala ve oyun makineleri’ uygulamasında 146 kişi hakkında adli, 405 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

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İçişleri Bakanlığı ülke genelindeki uygulamaya 8 bin 763 ekipten oluşan 30 bin 361 personelin katıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre uygulamada 21 bin 31 iş yeri ve 436 derneğin kontrol edildi, aranan 533 şahıs yakalandı, 47 kişinin gözaltına alındı. 146 kişi hakkında adli, 405 kişi hakkında idari işlem yapıldı ve para cezası uygulandı.

123 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapılan uygulama sırasında 15 tabanca, bir av tüfeği, 251 mermi, bir kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Yedi oyun ve kumar makinesi, yedi tombala makinesiyle kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen sekiz horoza el kondu.