Ukrayna’nın diplomatik misyonlarına gönderilen zarflarda hayvan gözleri çıktı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, ülkesinin yurt dışındaki büyükelçilik ve konsolosluklarına hayvan gözleri içeren mesajlı zarflar gönderildiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Ukrayna’nın büyükelçilik ve konsolosluklarına yönelik gelen tehditlere ilişkin konuşan Nikolenko, İspanya’daki ‘terör’ saldırısının ardından ülkesinin Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve İtalya’daki büyükelçilikleri, Napoli (İtalya) ve Krakov (Polonya) başkonsoloslukları ile Brno’daki (Çek Cumhuriyeti) konsolosluğa kanı andıran bir sıvı içinde bekletilmiş paketlerin gönderildiğini kaydederek, belirgin bir rengi ve kokusu olan paketlerde hayvan gözlerinin bulunduğunu ve bu mesajların anlamını incelediklerini söyledi.

AA’nın haberine göre Nikolenko, Ukrayna’nın Vatikan Büyükelçisi konutunun girişinin tahrip edildiğini, Kazakistan’daki büyükelçiliğin daha sonra doğrulanmayan bir bomba saldırısı ihbarı aldığını aktararak ABD’deki büyükelçiliğin Ukrayna hakkında eleştirel bir makalenin fotokopisinin yer aldığı bir mektup aldığını, diğer zarflar gibi bu zarfın da bir Avrupa ülkesi topraklarından diğer zarflarla aynı anda geldiğini belirtti.

Ukrayna tarafının tüm tehdit vakalarını araştırmak, olaya karışanları tespit etmek ve onları adalete teslim etmek için yabancı ülkelerin kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptığını dile getiren Nikoleno, tüm büyükelçilik ve konsolosluklarının güçlendirilmiş güvenlik önlemleri uygulamasına geçtiğini kaydetti.