Ukrayna’nın birçok bölgesinde patlama sesleri

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinin yöneticileri patlamaların olduğunu bildirdi.

Kiev. Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, “Başkentin Holosiyiv semtinde patlamalar var. Daha fazla detay sonra” dedi.

Ukrayna’nın diğer bölgelerinde de patlama sesleri

Öte yandan Harkiv Valisi Oleg Sinegubov da Rus güçlerinin Harkiv şehri ve bölgesine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Sinegubov açıklamasında, “Düşman, şehre ve bölgeye yaklaşık 15 saldırı düzenledi. Kritik altyapı unsurları yine işgalcilerin hedefi altında” dedi.

Ukrayna’nın Odessa Bölge Valisi Maksim Marçenko da Telegram hesabından yaptığı açıklamasında şunları kaydetti: “Büyük çaplı füze saldırısı sonucunda, füzeler bölgenin enerji altyapısı ve konut binaları vuruldu. Neyse ki can kaybı olmadı.”

Ukrayna’nın birçok bölgesinde saatler boyunca hava saldırısı alarmı devam etti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaş bir yıldan uzun süredir devam ediyor.

Ukrayna yeni yıla da patlama sesleriyle girdi