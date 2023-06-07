Ukrayna’da vurulan baraj çöktü: 42 bin kişi sel tehlikesi altında

Ukrayna’da vurulan Nova Kakhovka barajının çökmesi sonucu Rusya ve Ukrayna kontrolündeki bölgelerde on binlerce sivilin sel tehlikesi altında olduğu bildirildi.

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Ukrayna, Rusya’nın bir hidroelektrik santraline güç sağlayan Nova Kakhovka Barajı’nı vurarak kasıtlı bir savaş suçu işlediğini belirtiyor. Kremlin’se Ukrayna’yı ‘büyük bir karşı saldırı başlatarak dikkatleri dağıtmaya çalışmak’la suçluyor.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Ukraynalı yetkililer barajın çökmesi sonrası Dinyeper Nehri boyunca Ukrayna ve Rusya kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 42 bin kişinin sel tehlikesi altında olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yardım Şefi Martin Griffiths ise barajın çökmesinin ciddi ve geniş kapsamlı sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Barajın yaklaşık 60 km aşağısında yer alan Herson şehrinde salı günü su seviyesi 3,5 metre yükseldi. Bölge sakinleri dizlerine kadar gelen suyun içinden geçerek evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Otobüsler, trenler ve özel araçlar, sel tehdidi altındaki yaklaşık 80 yerleşim birimindeki insanları güvenli bir yere tehlike etmek için seferber edildi.

Rusya kontolündeki bir bölgede nehir kıyısında bulunan Kazkova Dibrova hayvanat bahçesinin tamamen sular altında kaldığı ve 300 hayvanın tamamının hayatını kaybettiği bildirildi.