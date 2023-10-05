Ukrayna: Rusların vurduğu sivil tesiste 49 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ülkesinin Harkiv bölgesindeki Groza köyüne düzenlenen Rus saldırısında 49 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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AA’nın haberine göre Yermak, Ukrayna’nın Harkiv bölgesinin Kupyansk ilçesine bağlı Groza köyündeki sivil tesisi, Rusların füzelerle bombaladığını belirtti.

Saldırıda altı yaşındaki çocuk dahil 49 kişinin hayatını kaybettiğini, altı kişinin yaralandığını kaydeden Yermak, olay yerinde enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü aktararak, “Ruslar, bile bile barışçıl insanları alaycı şekilde öldüren teröristlerdir” ifadesini kullandı.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, Rus ordusunun Groza köyünde çok sayıda sivilin bulunduğu bir kafe ve dükkanı bombaladığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rusya’nın ‘acımasızca suç işlediğini’ belirterek, “Rus terörünün durdurulması gerekiyor. Rusya’nın yaptırımları aşmasına yardım eden herkes suçludur” dedi.

Rusya’ya yanıt vereceklerini vurgulayan Zelenski, Avrupa ülkeleri liderleri ile Ukrayna’nın hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi konusunda görüşmeler yürüttüklerini ifade etti.