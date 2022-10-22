Ukrayna ordusu yaklaştı: Herson için ‘derhal’ tahliye çağrısı

Rusya’nın Ukrayna’da ilhak ettiği Herson’daki Rus yanlısı yönetim, şehirdeki bütün sivillerden şehri ‘derhal’ terk etmesini istedi.

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Rusya; Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya’yı ilhak etmişti. Ukrayna ordusu da Batı’dan aldığı silah desteğiyle kaybettiği toprakları yeniden almak için harekete geçti. Ukrayna birliklerinin Herson’a doğru ilerlediği de bildiriliyor.

DW Türkçe’nin haberine göre Herson’daki Rus yanlısı yetkililer, cephedeki gergin durum nedeniyle tüm sivillerin şehri derhal terk etmesini ve Dinyeper nehrinin sol kıyısına geçmesini istedi.

Dinyeper nehrinin kıyısına kurulan Herson’da tahliyeler çarşambadan bu yana devam ediyor. Şehir, Moskova’nın ilhak ettiğini duyurduğu, Ukrayna’nın güneyindeki Herson bölgesinde yer alıyor.

Diğer yandan Ukrayna, Rusya’nın Ukrayna’nın batısında yer alan enerji tedarik altyapı merkezine yeniden saldırdığını söyledi.

Ülkenin farklı bölgelerinde elektrik kesintileri bildirilirken, Ukrayna Devlet Başkanlığı’na göre saldırılar sonrasında bir milyondan fazla haneye elektrik verilemiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın 36 roket fırlattığı ‘büyük bir saldırıdan’ söz etti.