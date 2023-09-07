Ukrayna Hırvatistan üzerinden tahıl ihracatına başladı

Ukrayna, Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasına dönmemesi üzerine Hırvatistan’daki limanlar üzerinden tahıl ihracatına başladı.

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Rusya-Ukrayna Savaşı’nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması’nı imzalamıştı.

Ancak Rusya, sözlerin tutulmadığını gerekçe göstererek anlaşmayı dondurmuştu.

Rusya’nın Ukrayna’nın Karadeniz’deki limanlarına saldırılarını yoğunlaştırması Kiev’i harekete geçirdi. DW Türkçe’nin haberine göre Ukraynalı yetkililer, Hırvatistan limanları üzerinden tahıl ihracatına başladıklarını duyurdu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko, “Burada söz konusu olan niş bir ticaret yolu olsa da, şimdiden oldukça sevildi” dedi. Sviridenko, bu olanaktan dolayı ‘minnettar’ olduklarını ifade etti.

Ukraynalı yetkili, söz konusu ticaret yolunun genişletilmesiyle de ilgili olduklarını, zira bu lojistik rotasının savaştan sonra da iki ülke arasındaki ticaret açısından önemli bir rol oynamaya devam edeceğini belirtti. Sviridenko, şu ana kadar Hırvatistan limanlarından ne kadar tahıl ihracatı yapıldığı konusundaysa bilgi vermedi.