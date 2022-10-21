Ukrayna: Herson bölgesinde 88 yerleşim yerini geri aldık

Ukrayna ordusunun, ülkenin güneyinde yer alan Herson bölgesinde bugüne kadar toplam 88 yerleşim yerini geri aldığı bildirildi.

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Ukrayna ordusunun ülkenin Harkov ve Herson bölgelerinde Rus güçlerin işgal ettiği yerleşim birimlerin geri alınması için sürdürdüğü operasyon hakkında bilgi verdi.

AA’nın haberine göre bugüne kadar Harkov bölgesinde 551, Herson’da’ysa 88 yerleşim yerinde yeniden kontrol sağladıklarını belirten Timoşçenko, “Herson bölgesinde toplam 88 yerleşim yeri kurtarıldı. Burada 11 bin 827 sivil yaşıyor” dedi.