Ukrayna duyurdu: NASAMS hava savunma sistemlerinin ilk sevkiyatı ulaştı

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, NASAMS hava savunma sistemlerinin ilk sevkiyatının ellerine ulaştığını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı işgale karşı Batı’nın silah desteğini alarak kaybettiği toprakları yeniden almaya çalışan Ukrayna, daha fazla destek talep ediyor.

Hava savunma sevkiyatının ulaştığını Twitter’dan duyuran bakan Reznikov, “Bakın burada kim var! NASAMS hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ulaştı!” diye yazdı.

Bu sistemler sayesinde Ukrayna semalarının daha güvenli olacağını kaydeden Reznikov, “Bize saldıran düşman hedeflerini vurarak düşürmeye devam edeceğiz” dedi ve ortakları ABD, İspanya ve Norveç’e sevkiyat için teşekkür etti.

NASAMS nedir?

Euronews Türkçe’nin haberine göre ilk olarak 1990’larda Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri için geliştirilen Norveçli savunma ve havacılık şirketi Konsberg ve ABD’li Raytheon yapımı NASAMS adını İngilizce National Advanced Surface-to-Air Missile System (Ulusal İleri Yerden Havaya Füze Sistemi) kelimelerinin baş harflerinden alıyor.

NASAMS sistemi düşman uçakları, insansız hava araçlarını ve yaklaşan seyir füze tehditlerini tespit etme, nişanlama ve yok etme kabiliyetine sahip.