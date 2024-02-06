Ukrayna doğumlu Japonya güzeli tacını geri verdi

Japonya’da 2024 güzellik yarışmasında (Miss Japan) birinci olan Ukrayna doğumlu Karolina Shiino, evli bir kişiyle ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra tacından feragat etti.

Karolina Shiino. (Instagram)

Yaklaşık iki hafta önce Japonya güzeli olarak seçilen ve tacını giyen Karolina Shiino, Ukrayna doğumlu olması kamuoyunda tartışma başlatmıştı.

Tartışmada kimileri, Japonya vatandaşlığına kabul edilen Shiino’nun taç giymesini memnuniyetle karşılarken, kimileri geleneksel Japon güzellik anlayışını temsil etmediğini savunmuştu.

Shukan Bunshun isimli dergi, tartışmaların devam ettiği sırada Shiino’nun evli bir adamla ilişki yaşadığını ortaya çıkardı.

Bu haberden sonra Shiino tacını geri verdi.