Ukrayna doğumlu modelin ‘Japonya güzeli’ seçilmesi kimlik tartışmasını tetikledi

Japonya güzeli (Miss Japan) yarışmasını kazanan Ukrayna doğumlu 26 yaşındaki Karolina Shiino ülkede kimlik tartışmasının başlamasına neden oldu.

Karolina Shiino. (Instagram)

Euronews Türkçe’nin haberine göre bu yıl 56’ıncısı düzenlenen güzellik yarışmasına Nagoya şehrinden katılan Karolina Shiino, Ukrayna’nın Ternopil kentinde dünyaya geldi.

Karolina Shiino, Japonya’ya beş yaşında geldi ve 2022’de de bu ülkenin vatandaşlığına geçti.

Karolina Shiino, yarışmada tacı takıldıktan sonra “Bir rüya gibi geliyor. Irksal engellerle mücadele ettim. Japon olarak tam olarak kabul görmediğimi hissettiğim çok sayıda durum oldu. Bundan dolayı bu ödül sayesinde Japon olarak kabul edildiğimi hissedebildiğim için derinden minnettarım” diye konuştu.

Karolina Shiino.

Tartışmalar alevlendi

Ancak Ukrayna doğumlu modelin 2024 Japonya güzeli seçilmesi ülkede kimlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Tartışmalar Karolina Shiino’nun bir Japon güzeli gibi görünmediği ya da Japon güzelinde olması gerekenlerin kendisinde olmadığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Bundan 10 yıl önce de yine Japon bir anne ve Afro-Amerikan bir babanın kızı olan Ariana Miyamoto’nun 2015’te Japonya güzeli seçildiği sırada yaşanmıştı.

Miyamoto’nun kazandığı zafer, ‘melez bir kişinin yarışmayı kazanmaya uygun olup olmadığı’ konusunda tartışmalara yol açmıştı.

Son yarışmadaysa Shiino’nun Japon kökenli olmaması sosyal medyada hummalı bir şekilde tartışılıyor ve eleştiriliyor.