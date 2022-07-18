Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, kritik pozisyonlardaki isimleri görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı İvan Bakanov ve Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova’yı görevden aldı.

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Zelenski imzaladığı başka bir kararla da Venediktova’nın yardımcısı Oleksiy Simonenko’yu başsavcı vekili olarak atadı.

Zelenski, konuya ilişkin Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vatana ihanet nedeniyle ülkenin başsavcılık ve kolluk kuvvetlerinde bazı çalışanlara yönelik 651 ceza davasının kayıtlara geçtiğini belirterek, şunları söyledi: “Özellikle, 60’tan fazla Güvenlik Servisi ve kolluk kuvvetleri çalışanı, işgal altındaki topraklarda kaldı ve devletimize karşı çalışıyor. Ukrayna güvenlik güçleri ve Rus istihbaratı çalışanlar arasındaki işbirliği nedeniyle devletin ulusal güvenliğinin temellerine karşı kayda alınan bu suçlar, ilgili yöneticilerle ilgili ciddi sorular uyandırıyor. Her bir sorunun da cevabı bulunacaktır.”