Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş’e ‘hakaret paylaşımları’ gerekçesiyle yedi kişiye işlem

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile kaleci Uğurcan Çakır hakkında sosyal medyada ‘hakaret içerikli paylaşım’ yaptıkları gerekçesiyle yedi kişi hakkında işlem başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın aktardığına göre Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler İstanbul, Antalya, Malatya ve İzmir’de yedi kişinin, Güneş ve Çakır hakkında sosyal medya platformlarında ‘hakaret içerikli paylaşım’ yaptıklarını ‘tespit etti.’

Paylaşımları yapan sosyal medya kullanıcıları hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapılacağı belirtildi.