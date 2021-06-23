Diken

Yaramazlara biraz batar!

Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş’e ‘hakaret paylaşımları’ gerekçesiyle yedi kişiye işlem

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile kaleci Uğurcan Çakır hakkında sosyal medyada ‘hakaret içerikli paylaşım’ yaptıkları gerekçesiyle yedi kişi hakkında işlem başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın aktardığına göre Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler İstanbul, Antalya, Malatya ve İzmir’de yedi kişinin, Güneş ve Çakır hakkında sosyal medya platformlarında ‘hakaret içerikli paylaşım’ yaptıklarını ‘tespit etti.’


Paylaşımları yapan sosyal medya kullanıcıları hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapılacağı belirtildi.

SON HABERLER

TL geçen haftaki kaybı kısmen telafi etti

Türk lirasında dün günün ikinci yarısında başlayan toparlanma bugün de devam ediyor. Hafta başından beri TL’nin dolar karşısında kazancı yüzde 2,5’i buldu. TL’nin geçen hafta kaybı ise yüzde 6’ya yakındı.

Gazeteciyi ters kelepçe ile gözaltına almaya çalışan polisler hakim karşısında

Gazeteci Beyza Kural’ı haber takibi sırasında engelleyerek ters kelepçe takıp gözaltına almaya çalışan üç polis hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen sanık polis Nihat Doğan hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Polislerin darp ve tehdit suçlaması yönünden savunmasının alınması talebi reddedildi.

İBB, yarım kalan hattı Fransız kredisiyle tamamlayacak

İstanbul Büyüşehir Belediyesi (İBB) ile kısa adı AFD olan Fransız Kalkınma Bankası arasında, Eminönü- Alibeyköy Tramvay Hattı projesinde kullanılmak üzere, 93 milyon avroluk (956,4 milyon lira) ön protokol imzalandı. Finansman desteği iki yıl geri ödemesiz, 10 yıl geri ödemeli.

Bitcoin 28 bin dolardan geri döndü

Çin’den gelen olumsuz haber akışıyla dün yıl başından beri ilk kez 30 bin doların altına inen Bitcoin, gelen tepkiyle bugün 34 bin dolarlı seviyelere geri döndü.