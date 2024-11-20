Uğur Meleke: Montella’nın içine Kuntz kaçmıştı sanki

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Ben Montella’yı Roma’da santrfor oynadığı günlerden beri izliyorum, anlatıyorum, yazıyorum.

Dün sadece Türkiye döneminin değil, tüm kariyerinin en kötü günüydü bence. Kenarda büyük hedeflerden kopmuş, inançsız, hedefsiz bir adam vardı dün.

Montella’nın içine Kuntz kaçmıştı sanki.