Adana Demirspor mantalitesini söküp en iyi oyuncuları sahaya çıkarmalı.

Dünkü karşılaşma Ernst Happel’de olunca hafızamız Hırvatistan-Türkiye arasındaki epik maça götürdü bizi. O büyülü geceye yerinde tanıklık eden şanslı sporseverlerdendik. Modric’li, Rakitic’li, Srna’lı Hırvatlar’a karşı 119’da geriye düşmüş, 120’de penaltılara taşımıştık maçı.

Euro 2008’de yarı final oynayan ekiple, bugünkü takımımız arasında benzerlikler görüyorum doğrusu. Grupta yine Portekiz ve Çekya ile eşleştik. Kulübede Milan-Fiorentina maceralarından sonra Türkiye’nin yolunu tutmuş bir hocamız var yine. Oyuncu grubumuz yine çok genç. O gün Viyana’da Hırvatlar’ı eleyen çocuklardan Kazım ve Arda 21, Topal 22, Sabri 23, Hakan, Semih ve Hamit 25 yaşındaydılar. Bugün de 25,3 yaş ortalamasıyla Euro 2024’ün en genç kadrosuyuz. İşler iyi gittiğinde maç içinde büyüyebiliyorlar ama durum kötüleştiğinde dizler titreyebiliyor. Dün 44’üncü dakikaya kadar galibiyet golüne daha yakın görünen taraf bizken, 44’teki şokun altından kalkamadı gençlerimiz.

Uğur Meleke’nin yazısı